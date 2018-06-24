Пенсионный фонд России реализовал новую возможность

Теперь сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Пенсионный фонд России реализовал новую возможность, теперь для оформления необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Сертификат придет в личный кабинет

После того, как заявка будет принята, нужно прийти в Пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. И после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя. Полученный сертификат в электронной форме облегчает в последствии процедуру распоряжения материнским капиталом.