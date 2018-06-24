Россиянам не хватает до зарплаты

Исследование: россияне с доходом в 30-40 тысяч рублей вынуждены брать займы

Россиянам с доходом в 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около пяти тысяч рублей для сбережений, поэтому они вынуждены брать займы на нужные покупки, говорится в исследовании крупнейшей микрофинансовой компании "Домашние деньги".

"В настоящее время потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне, поскольку совершить необходимые и нужные покупки без оформления ссуды не представляется возможным", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"На сегодня среднестатистическому заемщику с доходом до 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей для того, чтобы откладывать эту сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года. Интересно отметить, что за год показатель особо не изменился и вырос всего на 5%, годом ранее рост был на уровне 1,5%", — пояснили в компании.

По итогам пяти месяцев 2018 года количество действующих заемщиков МФО достигло своего рекордного показателя более 8 миллионов человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны, отмечают аналитики компании.

По данным исследования, около 82% клиентов МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций по разным причинам. Около 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней, 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю, а еще 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.