Привычный перевод денег может уйти в прошлое

ЦБ РФ вынес на общественное обсуждение проект поправок в положение «О правилах осуществления перевода денежных средств». Об этом ппишет « Московский комсомолец ».

Регулятор предлагает обязать банки запрашивать у своих клиентов разрешения на перевод денег по номеру телефона.

В Центробанке считают, что эта мера поможет предотвратить несанкционированные переводы денег и защитить чиновников от подстав, которые могут привлечь внимание правоохранительных органов и быть расценены как взятки.

Как считают эксперты, запрос на получение денег скорее всего будет осуществляться через смс-сообщения. Причем, расходы на смс-переписку с банком лягут на плечи клиентов.

Инициатива ЦБ напрямую связана с еще одним нововведением, дающим право налоговой службе отслеживать все поступления на банковские счета физических лиц с 1 июля 2018 года, считает издание.

Обе эти поправки заденут самозанятых граждан, а также тех, кто сдает квартиру в аренду и получает оплату на карту: регулярными переводами заинтересуются налоговики, причем сумма переводов не будет иметь значения.