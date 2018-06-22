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Привычный перевод денег может уйти в прошлое
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Привычный перевод денег может уйти в прошлое 

Рамблер 1 час назад
ЦБ РФ вынес на общественное обсуждение проект поправок в положение «О правилах осуществления перевода денежных средств». Об этом ппишет «Московский комсомолец».
Регулятор предлагает обязать банки запрашивать у своих клиентов разрешения на перевод денег по номеру телефона.
В Центробанке считают, что эта мера поможет предотвратить несанкционированные переводы денег и защитить чиновников от подстав, которые могут привлечь внимание правоохранительных органов и быть расценены как взятки.
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Как считают эксперты, запрос на получение денег скорее всего будет осуществляться через смс-сообщения. Причем, расходы на смс-переписку с банком лягут на плечи клиентов.
Инициатива ЦБ напрямую связана с еще одним нововведением, дающим право налоговой службе отслеживать все поступления на банковские счета физических лиц с 1 июля 2018 года, считает издание.
Обе эти поправки заденут самозанятых граждан, а также тех, кто сдает квартиру в аренду и получает оплату на карту: регулярными переводами заинтересуются налоговики, причем сумма переводов не будет иметь значения.
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