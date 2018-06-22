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Субсидирование взноса по ипотеке увеличит долю просрочки, считают эксперты
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Субсидирование взноса по ипотеке увеличит долю просрочки, считают эксперты 

РИА Недвижимость 22 июня 2018
МОСКВА, 22 мюн — РИА Недвижимость. Субсидирование первоначального взноса за ипотеку, которое предложили рассмотреть в Госдуме, поспособствует росту доли просроченных кредитов, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
В четверг член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР) заявила о необходимости рассмотреть возможность ввести механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также льготную ипотечную ставку в размере 4% для разных категорий молодых семей.
Само предложение по субсидированию выглядит достаточно непроработанным, считает руководитель управления маркетинга банка «ДельтаКредит» Алексей Подвигин. По его словам, даже кредиты с низким первоначальным взносом (до 15%) являются высокорисковыми и имеют более высокий уровень просрочки. «Кредиты же без первоначального взноса являются крайне рисковыми: заемщик, не вложивший ни рубля в недвижимость, фактически не несет ответственности в случае просрочки, ему ничто не мешает расстаться с квартирой», — говорит Подвигин.
По мнению эксперта, предложение фактически противоречит политике, проводимой ЦБ РФ, так как последний стремится минимизировать долю кредитов с низким первоначальным взносом, в том числе, используя механизмы повышенных требований к резервированию.
Говоря о прозвучавшей в инициативе Кувшиновой идее субсидирования льготной ипотечной ставки в размере 4%, руководитель центра ипотечного кредитования Промсвязьбанка Марина Заботина заявила, что такая ставка, безусловно, будет привлекательна для клиентов. «В то же время востребованность программы будет зависеть от полных условий, предложенных молодым семьям: сроков действия субсидированной ставки, уровня ставок, применяемых после окончания действия льготного периода, и так далее», — подытожила эксперт.
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