Кабмин расширил список банков, через которые военные пенсионеры могут получать пенсии

Распоряжение принято в соответствии со ст. 56 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».