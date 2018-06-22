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Кабмин расширил список банков, через которые военные пенсионеры могут получать пенсии
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Кабмин расширил список банков, через которые военные пенсионеры могут получать пенсии 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня банков, осуществляющих выплаты пенсий военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных и силовых структур. Соответствующий документ от 20 июня опубликован на официальном портале правовой информации.
Распоряжение принято в соответствии со ст. 56 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».
"Определить помимо Сбербанк России в качестве иных банков, осуществляющих выплаты пенсий, предусмотренных указанным законом, следующие банки: ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк", — говорится в документе.
Минфину России поручено уведомить ЦБ РФ от имени правительства об этом решении.
Согласно упомянутому закону, кабмин вправе наделять функцией выплаты пенсий военным пенсионерам банки, соответствующие ряду критериев. Среди них — размер собственного капитала на уровне не менее 100 млрд рублей, доля Центробанка или РФ в капитале банка на уровне более 50%, а также действующая лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
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