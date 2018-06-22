Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил уверенность, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит», — заявил он.

С другой стороны, по словам Чубайса, «такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», имея в виду повышение пенсионного возраста.

В конце мая «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Сам Чубайс неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды.