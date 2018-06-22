Россияне установили рекорд по рефинансированию

В I квартале 2018 года 53,9 процента новых кредитов, взятых россиянами, пошли на рефинансирование старых займов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, новые, более дешевые кредиты пошли на рефинансирование ссуд, оформленных в 2014 году под высокие проценты.

В ноябре 2014 года Центробанк из-за инфляционных рисков повысил ключевую ставку на 6,5 процентных пункта, до 17 процентов годовых. В связи с этим выросли проценты по всем видам кредитов. За несколько лет ставку снизили до 7,5 процента, поэтому кредиты подешевели.

Опрошенные «Известиями» эксперты назвали действующие сейчас ставки благоприятными для рефинансирования. У россиян появилась возможность уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов. Благодаря этому также происходят оздоровление кредитных портфелей банков: чем меньше рисков, тем дешевле займы.

Глава департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева пояснила, что рефинансирование позволяет снизить размер ежемесячного платежа и увеличить сроки кредитования.

Ранее «Коммерсант» писал, что за первые три месяца года российские банки выдали гражданам кредиты более чем на один триллион рублей.