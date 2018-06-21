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Россиянам предрекли экономию на продуктах
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Россиянам предрекли экономию на продуктах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Повышение НДС и потребительских цен скажется на покупательной способности россиян и снизит уровень реальных доходов населения. Об этом сообщила группа «Русагро» — один из крупнейших производителей мяса в России.
Компания считает повышение НДС негативной мерой. «В дополнение к этому из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения ожиданий в 2019 году есть риск замедления деловой активности и снижения темпов роста ВВП, что было обозначено в июньском докладе Центрального Банка РФ о денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении «Русагро».
Эксперты отмечают, несмотря на то, что потребитель экономит на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращения спроса на такие продукты, как мясо, в частности свинину.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов 14 июня.
В мае газета «Ведомости» писала о том, что за счет увеличения НДС правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет.
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