Россиянам предрекли экономию на продуктах

Повышение НДС и потребительских цен скажется на покупательной способности россиян и снизит уровень реальных доходов населения. Об этом сообщила группа «Русагро» — один из крупнейших производителей мяса в России.

Компания считает повышение НДС негативной мерой. «В дополнение к этому из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения ожиданий в 2019 году есть риск замедления деловой активности и снижения темпов роста ВВП, что было обозначено в июньском докладе Центрального Банка РФ о денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении «Русагро»

Эксперты отмечают, несмотря на то, что потребитель экономит на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращения спроса на такие продукты, как мясо, в частности свинину.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов 14 июня.