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В России появился новый лотерейный мультимиллионер
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Житель Челябинска выиграл в лотерею более 170 млн рублей 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Житель Челябинска выиграл в лотерею "Гослото "4 из 20" свыше 170 млн рублей. Сумма выигрыша стала четвертой по величине в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании— распространителя государственных лотерей "Столото".
"Буквально несколько часов назад в России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 млн 161 тыс. 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж "Гослото "4 из 20". Пока победитель не объявился", — уточнили в пресс— службе.
По данным "Столото", нынешний победитель занял четвертое место в топ-5 лотерейных мультимиллионеров 2018 года. Ранее свыше 267 млн рублей в "Гослото "6 из 45" выиграл участник из Нижнего Новгорода, свыше 232 млн рублей в "Гослото "4 из 20" — из Барнаула и 209 млн рублей в "Русском лото" — из Тверской области.
Ранее сообщалось, что организаторы лотереи "Русское лото" смогли найти жительницу Воронежской области, которая выиграла 506 млн рублей в 2017 году.
ТАСС: последние новости
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