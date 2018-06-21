Россиянам заплатят за возврат кредитов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит законопроект о возврате части страховки россиянам, досрочно погасившим кредит. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев уточнил, что в документе идет речь о возврате «части страховой премии за неистекший период страхования».

По словам премьера, банки часто отказываются возвращать клиентам страховки, ссылаясь на действующие законы.

Ранее законопроекты о возврате страховок одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Из документов следует, что для возвращения части денег клиент должен обратиться в банк в течение 14 дней с момента досрочного погашения кредита.