Аксаков: надо разрешить забирать накопления после выхода на пенсию

В настоящее время правительство и парламентарии обсуждают изменение пенсионной системы. Одним из ее элементов должен стать индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — инструмент, разработанный Минфином ЦБ РФ , который должен быть рассмотрен в ближайшие месяцы.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее говорил, что новая система ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат — срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).

"Система должна быть разнообразной и очень гибкой, то есть у человека должен быть широкий выбор: он может 1% отчислять от зарплаты, 2%, 3%, до 6%, причем эти 6% не должны облагаться. И человек может приостанавливать пополнение своего пенсионного капитала, а после определенного промежутка времени опять начать перечислять деньги. Наследственное право должно быть на эти накопления", — сказал депутат.

Аксаков считает, что в любом случае у человека должен быть выбор. «Он должен иметь возможность, может быть, сразу забрать свои накопления, как вышел на пенсию, может частично пользоваться. Должен быть очень широкий выбор вариантов для человека, чтобы это было ему интересно», — резюмировал глава комитета по финрынку.

Он допускает, что человек еще, возможно, должен иметь возможность вместе с пенсионным фондом определять и направления инвестирования своих средств. «Но в любом случае он должен получать информацию, типа sms-сообщений, о том, сколько средств поступило на его пенсионный капитал и, может быть, какой доход получился, и какая структура инвестиций сформировалась в результате вложений его накоплений», — считает Аксаков.