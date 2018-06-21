В ГД предложили разрешить гражданам забрать накопления сразу после выхода на пенсию

Одним из элементов должен стать индивидуальный пенсионный капитал. Он будет предполагать три вида выплат: срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования остатка), бессрочные и гибридные.

По мнению председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, у гражданина должен быть широкий выбор. «Он должен иметь возможность, может быть, сразу забрать свои накопления, как вышел на пенсию; может, частично пользоваться», — сказал РИА Новости депутат.