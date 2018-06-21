Ещё
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звонок Порошенко Путину, огненный ад в центре Москвы и другие события дня
Звонок Порошенко Путину, огненный ад в центре Москвы и другие события дня

Не доживших до пенсии россиян похоронит государство 

Рамблер 2 часа назад
Депутат из Ленинградской области Владимир Петров предложил правительству выделять деньги на похороны россиян, умерших до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает НСН.
По данным агентства, Петров рассказал о своей инициативе в обращении к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
>> Силуанов порадовал пенсионеров
Депутат пояснил НСН, что сейчас денежная помощь от государства составляет чуть более пяти тысяч рублей, но этого недостаточно для организации похорон. Петров предложил установить предельную сумму выплат в 50 тысяч рублей.
По словам Петрова, инициатива появилась на фоне планов властей повысить пенсионный возраст. Он отметил, что у россиян возникли вопросы, куда пойдут деньги людей, которые не дожили до выхода на пенсию.
Парламентарий подчеркнул, что идея об оплате похорон государством основана «на предпочтениях избирателей». Также предлагается распределять накопительную часть пенсии между наследниками.
Ранее Медведев рассказал о планах правительства поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.
Сейчас пенсионный возраст в России начинается с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Комментарии674
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера57
Популярную певицу убили в Турции17
«Евросети» пришел конец110
Порошенко позвонил Путину с просьбой368
Киев нашел у Путина «таран против Европы»144
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение