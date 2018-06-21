Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета

Не доживших до пенсии россиян похоронит государство

Депутат из Ленинградской области Владимир Петров предложил правительству выделять деньги на похороны россиян, умерших до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает НСН.

По данным агентства, Петров рассказал о своей инициативе в обращении к премьер-министру Дмитрию Медведеву

Депутат пояснил НСН, что сейчас денежная помощь от государства составляет чуть более пяти тысяч рублей, но этого недостаточно для организации похорон. Петров предложил установить предельную сумму выплат в 50 тысяч рублей.

По словам Петрова, инициатива появилась на фоне планов властей повысить пенсионный возраст. Он отметил, что у россиян возникли вопросы, куда пойдут деньги людей, которые не дожили до выхода на пенсию.

Парламентарий подчеркнул, что идея об оплате похорон государством основана «на предпочтениях избирателей». Также предлагается распределять накопительную часть пенсии между наследниками.

Ранее Медведев рассказал о планах правительства поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.