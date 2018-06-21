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Пенсионерам пропишут прожиточный минимум
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Пенсионерам пропишут прожиточный минимум 

Рамблер 3 часа назад
Минтруд предложил ввести единый подход для определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Документ ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В описании проекта говорится, что в разных регионах России величина ПМП «необоснованно занижена или завышена».
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Прожиточный минимум решили сделать единым, чтобы избежать этих занижений или завышений. Также целью нововведения назвали «обеспечение надлежащего уровня соцподдержки малоимущих пенсионеров».
Сейчас в каждом субъекте России действует собственная величина ПМП.
В правительстве отметили, что в 14 российских регионах в 2017 году величина ПМП была меньше фактической среднегодовой величины, а в 71 субъекте — больше. В 33 регионах отклонение величины составило пять и менее процентов, в 23 субъектах — от 5,1 до десяти процентов, а в 11 субъектах — более 15 процентов.
В 2018 году средний размер ПМП составил 8726 рублей. В Москве он оказался больше 11 тысяч рублей, а на Камчатке превысил 16,5 тысячи рублей.
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