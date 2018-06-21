Пенсионерам пропишут прожиточный минимум

Минтруд предложил ввести единый подход для определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Документ ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании проекта говорится, что в разных регионах России величина ПМП «необоснованно занижена или завышена».

Прожиточный минимум решили сделать единым, чтобы избежать этих занижений или завышений. Также целью нововведения назвали «обеспечение надлежащего уровня соцподдержки малоимущих пенсионеров».

Сейчас в каждом субъекте России действует собственная величина ПМП.

В правительстве отметили, что в 14 российских регионах в 2017 году величина ПМП была меньше фактической среднегодовой величины, а в 71 субъекте — больше. В 33 регионах отклонение величины составило пять и менее процентов, в 23 субъектах — от 5,1 до десяти процентов, а в 11 субъектах — более 15 процентов.