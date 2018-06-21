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Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом?
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Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом? 

АиФ Кузбасс 21 июня 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Доработаны и расширены возможности для распоряжения средствами маткапитала.
«С 15 июня семьи могут использовать материнский капитал на погашение кредитов, оформленных на приобретение или строительство жилья, и рефинансирование ипотеки, независимо от того, когда был заключён договор с банком: до или после появления на свет второго ребёнка, — рассказывает Эвелина Огаркова, заместитель начальника отдела социальных выплат ОПФР по Кемеровской области. -Раньше было так: родители до рождения второго ребёнка брали ипотечный кредит, а после появления новорождённого брали кредит на рефинансирование старой ипотеки, но теряли возможность использовать материнский капитал для погашения второго кредита».
Напомним, материнский капитал сегодня составляет 453026 рублей.
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