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Депутат Госдумы: молодые семьи не должны тратиться на первоначальный взнос по ипотеке
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Депутат Госдумы: молодые семьи не должны тратиться на первоначальный взнос по ипотеке 

Свободная пресса 21 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Наталья Кувшинова заявила, что такой взнос должен субсидироваться государством, а ипотечная ставка для молодоженов не должна превышать 4 процентов. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи уверена, что такие нововведения необходимы и наиболее эффективны.
«Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере 4 процентов, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории», — заявила Наталья Кувшинова в интервью РИА «Новости».
Обсуждение этого вопроса уже идет в Государственной думе. И это необходимо для того чтобы выполнить новые указы президента в области молодежной политики. Рассматривается также возможность снизить для молодых семей размер ежемесячного платежа по ипотеке.
Ранее «СП» писала, что многодетный отец из Иваново, дозвонившийся на прямую линию с президентом, пожаловался на то, что банки отказываются снизить ему ставку по ипотеке.
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