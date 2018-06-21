Депутат Госдумы: молодые семьи не должны тратиться на первоначальный взнос по ипотеке

Наталья Кувшинова заявила, что такой взнос должен субсидироваться государством, а ипотечная ставка для молодоженов не должна превышать 4 процентов. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи уверена, что такие нововведения необходимы и наиболее эффективны.

«Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере 4 процентов, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории», — заявила Наталья Кувшинова в интервью РИА «Новости»

Обсуждение этого вопроса уже идет в Государственной думе. И это необходимо для того чтобы выполнить новые указы президента в области молодежной политики. Рассматривается также возможность снизить для молодых семей размер ежемесячного платежа по ипотеке.

Ранее «СП» писала, что многодетный отец из Иваново, дозвонившийся на прямую линию с президентом, пожаловался на то, что банки отказываются снизить ему ставку по ипотеке.