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В картах Visa и MasterCard появится встроенный сканер отпечатков пальцев
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В картах Visa и MasterCard появится встроенный сканер отпечатков пальцев 

Пятый канал 53 минуты назад
Фото: Пятый канал
Платежные системы Visa и MasterCard разработали новую схему повышения уровня безопасности банковских карт. Это встроенный в карту сканер отпечатков пальцев. Исключающий необходимость использования пин-кода.
Таким образом, исчезает риск забыть номер кода, после чего следует длительное его восстановление. Также никто кроме владельца уникального отпечатка не сможет воспользоваться картой. А для совершения операции по карте достаточно будет просто приложить палец. На данный момент эксперты видят единственный недостаток в новшестве — такие «умные карты» будут слишком дорого обходиться клиентам.
Ранее Пятый канал рассказывал о российской национальной платежной системе «Мир» — по мнению специалистов, она становится серьезным конкурентом для Visa и Master Card. В мае 2018 года услугами системы «Мир» воспользовались 70 миллионов раз.
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