В картах Visa и MasterCard появится встроенный сканер отпечатков пальцев

Платежные системы Visa и MasterCard разработали новую схему повышения уровня безопасности банковских карт. Это встроенный в карту сканер отпечатков пальцев. Исключающий необходимость использования пин-кода.

Таким образом, исчезает риск забыть номер кода, после чего следует длительное его восстановление. Также никто кроме владельца уникального отпечатка не сможет воспользоваться картой. А для совершения операции по карте достаточно будет просто приложить палец. На данный момент эксперты видят единственный недостаток в новшестве — такие «умные карты» будут слишком дорого обходиться клиентам.