«Давайте не затягивать»: пенсионный возраст посчитают по осени

Закон о повышении пенсионного возрасте надо принимать осенью и запускать реформу с 2019 года, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко . Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что повышение порога пенсионного возраста позволит увеличивать размер ежемесячных пенсионных выплат на тысячу рублей. Сами россияне хотят больше: по мнению большинства жителей страны, минимальный размер выплат по старости должен быть не менее 27,9 тыс. руб. против нынешних 14 тысяч.

Увеличение пенсионного возраста — дело решенное и медлить с ним нельзя, дала понять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов …. Что касается отложить — нет, отложить нельзя», — сказала она.

«Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента, подчеркнув, что вопрос этот уже «перезрел».

«У нас предстоит региональная неделя. Депутаты разъезжаются. Мы обсуждали, как организовать обсуждения и сбор предложений в регионах по данному законопроекту», — заявил он.

Это, по словам Исаева, как раз и обсуждалось на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с руководством «единроссов».

На пятницу, 22 июня, намечено собрание фракции ЕР, в котором помимо парламентариев примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин , а также секретарь президиума генсовета ЕР Андрей Турчак . На этой встрече депутаты смогут задать чиновникам все интересующих их вопросы по пенсионной реформе.

Напомним, что 14 июня правительство России одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста. Документ уже внесен в Госдуму. Предполагается, что пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Для женщин он увеличится к 2034 году с 55 лет до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача изменений — повысить пенсии.

«Мы должны увеличивать пенсии темпами выше инфляции вне зависимости от внешней обстановки и внутренних проблем», — сказал глава правительства.

Реформа позволит увеличить размер пенсий до 40% от утраченного заработка и выше, рассказала зампред правительства Татьяна Голикова. Уже в следующем году пенсия может быть увеличена на 1 тысячу рублей в месяц, а за год прибавка составит 12 тысяч.

Она добавила в эфире телеканала «Россия 1», что правительство намерено отказаться от существующей с 2015 года «балльной» пенсионной системы. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — отметила она. Стоит напомнить, что в 2018 году «стоимость балла» составила 81,49 рублей при пороге получения страховой части пенсии 9 лет. Принцип прост — чем больше баллов, тем выше пенсия. К 2025 году человек должен был накопить минимум 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

Последняя индексация пенсий была проведена 1 января 2018 года на 3,7%, что выше уровня инфляции в 2,5%, зафиксированного по итогам прошлого года. В результате, по данным Пенсионного фонда России (ПФР) , страховая пенсия по старости пенсии выросла на 391 рубль. В среднем ее размер составил 14 151 рубля. В 2016-2017 гг размеры индексаций составили 342 и 589 рублей в месяц.

По данным ПФР, в России насчитывается 43,6 млн пенсионеров, а по сведениям Минтруда — 46,5 млн человек или 31,7% от численности населения. Из них работающих 12,3 млн человек или 26,4% от численности пенсионеров, при этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работает более 50% граждан, сообщали в Минтруде. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

По словам депутата Госдумы Александра Сидякина, сегодня нельзя обойтись без пенсионной реформы. К тому же предполагаемое увеличение пенсий в 1000 рублей в год — кратно больше ежегодной инфляции. Он также считает, что повышение пенсионного возраста не ухудшит положение тех граждан, которые собирались продолжать работать после выхода на пенсию.

«Пенсионная реформа для таких возрастных работников, которые сталкиваются с ограничениями при приеме на работу или с тем, что их заставляются увольняться несмотря на то, что люди готовы работать. Зарплата всегда будет выше пенсии. Причем речь не только о доходах, но и желании профессионально быть востребованным», — отметил депутат.

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков говорит, что «средняя пенсия сегодня 14 тысяч рублей, и такой размер пенсии считают недостойным 90% граждан».

Он заявил, что повышение пенсионного возраста не приведет к фактическому росту пенсий. «На 1000 рублей в год пенсия повышается, или на 10% за 16 лет — это не повышение. Инфляция съест все», — отметил он, добавив, что его организация в ближайшие дни представит свои предложения по корректировке реформы.

Лилия Овчарова. Вопрос о повышении пенсионного возраста может рассматриваться только как часть пакета больших глобальных изменений, считает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ

«Это можно сравнивать только с тем, если бы меня спросили, а можно ли делать больным внутривенные уколы. Я бы ответила, что это зависит от того, болен человек или нет, хорошая медсестра делает ли этот укол. На вопрос можно отвечать, что с одной стороны, да, в с другой — нет», — сказала эксперт.

Она добавила, что если речь идет о повышении пенсионного возраста с целью повышений пенсий, то с такой мерой можно согласиться. Также она ответила бы «да», если говорили об организации лучшего уровня обслуживания пожилых людей, их реабилитации. Но свое «нет» эксперт дала бы в случае преследования целей сбалансировать показатели экономической системы.

Сами россияне не горят желанием выходить позже на пенсию. Данные соцопросов показывают, что эту инициативу не поддерживает подавляющее большинство населения. При этом, граждан вряд ли удовлетворит прибавку в тысячу рублей в месяц.

Размер пенсии, которой бы хватало на жизнь российскому пенсионеру, должен составлять не меньше 25–40 тыс. рублей. Именно о таком объеме ежемесячных выплат по старости заявили 28% россиян, опрошенных в ходе исследования, проведенного центром «Ромир».

Более низкие аппетиты на государственные выплаты у 32% участников опроса. Они полагают, что хватило бы и 20-25 тыс. рублей. Кроме того, пятая часть респондентов отметили, что при выходе на заслуженный отдых готовы получать 15-20 тысяч. В тоже время, почти 15% полагают, что ежемесячный доход пенсионера должен составлять свыше 40 тысяч рублей.

Средний размер «пенсионной минималки» составил 27,9 тыс. рублей, что более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня, говорится в исследовании. В 2012 году сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. рублей.

«С тех пор накопленная инфляция составила более 45%. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции», — отмечают авторы исследования.

Опрос показал, что треть россиян готовы трудиться после наступления пенсионного возраста. При этом большая часть — 79% из них, отметили, что причиной продолжения трудовой деятельности является уверенность в том, что на одну пенсию не проживешь. Основной же причиной нежелания работать на пенсии является плохое самочувствие и усталость, уточняют социологи.