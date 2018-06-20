Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо

Глава ФАС рассказал, что будет с ценами на топливо

Игорь Артемьев. Меры властей РФ привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), их роста не ожидается, заявил глава ФАС

"На сегодняшний день цели, которые правительство себе поставило, и, соответственно, снижение своевременное акцизов, привели к тем планируемым результатам, на которые рассчитывало население, рассчитывало правительство. Дальше — налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него", — сказал Артемьев на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

"За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене. Падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной. Можно говорить в ближайшем будущем о том, что эти цены не будут расти дальше даже в пределах существующей и растущей инфляции", — отметил глава ФАС.