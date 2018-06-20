Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо

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Глава ФАС рассказал, что будет с ценами на топливо 

РИА Новости 1 час назад
Меры властей РФ привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), их роста не ожидается, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
"На сегодняшний день цели, которые правительство себе поставило, и, соответственно, снижение своевременное акцизов, привели к тем планируемым результатам, на которые рассчитывало население, рассчитывало правительство. Дальше — налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него", — сказал Артемьев на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
"За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене. Падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной. Можно говорить в ближайшем будущем о том, что эти цены не будут расти дальше даже в пределах существующей и растущей инфляции", — отметил глава ФАС.
В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.
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