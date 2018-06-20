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Россиян предпенсионного возраста предложили застраховать от увольнения
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Россиян предпенсионного возраста предложили застраховать от увольнения 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Члены «Единой России» намерены обсудить с премьер-министром идеи, смягчающие последствия пенсионной реформы.
Как ранее писал Sobesednik.ru, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев заявил, что российские пенсионеры должны получать 40% от утраченного заработка.
РБК сообщает, что 20 июня руководители партии и фракции «Единой России» встретятся с Дмитрием Медведевым. Единороссы предложат Медведеву предоставить россиянам старше 50 лет гарантии на «трудоспособное будущее». По мнению авторов этой идеи, людей предпенсионного возраста либо нужно застраховать от увольнения с работы, либо помочь им пройти переобучение в случае увольнения.
На встрече с главой правительства также поднимут вопрос о помощи молодым людям. «У них должна быть гарантия первого рабочего дня [после окончания вузов]. Как вариант, можно вернуться к старой системе распределения выпускников», — сказал один из собеседников агентства.
Конкретных предложений пока нет, всё это лишь пока только предполагается обсудить. Если Медведев эти предложения одобрит, то они примут вид отдельных законопроектов.
Ранее стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России и глава Фонда борьбы с коррупцией призвали россиян митинговать против повышения пенсионного возраста, намеченного правительством на 2019 год.
Сейчас мужчины в РФ выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. К 2028 году пенсионный возраст мужчин поэтапно поднимут до 65 лет, а пенсионный возраст женщин — до 63 лет к 2034 году. Госдума планирует принять законопроект о пенсионной реформе осенью.
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