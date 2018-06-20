Россиян предпенсионного возраста предложили застраховать от увольнения

Члены «Единой России» намерены обсудить с премьер-министром идеи, смягчающие последствия пенсионной реформы.

Как ранее писал Sobesednik.ru , член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев заявил, что российские пенсионеры должны получать 40% от утраченного заработка.

РБК сообщает, что 20 июня руководители партии и фракции «Единой России» встретятся с Дмитрием Медведевым . Единороссы предложат Медведеву предоставить россиянам старше 50 лет гарантии на «трудоспособное будущее». По мнению авторов этой идеи, людей предпенсионного возраста либо нужно застраховать от увольнения с работы, либо помочь им пройти переобучение в случае увольнения.

На встрече с главой правительства также поднимут вопрос о помощи молодым людям. «У них должна быть гарантия первого рабочего дня [после окончания вузов]. Как вариант, можно вернуться к старой системе распределения выпускников», — сказал один из собеседников агентства.

Конкретных предложений пока нет, всё это лишь пока только предполагается обсудить. Если Медведев эти предложения одобрит, то они примут вид отдельных законопроектов.

Сейчас мужчины в РФ выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. К 2028 году пенсионный возраст мужчин поэтапно поднимут до 65 лет, а пенсионный возраст женщин — до 63 лет к 2034 году. Госдума планирует принять законопроект о пенсионной реформе осенью.