Обманутым дольщикам в Пензе компенсируют аренду жилья

Соответствующие изменения в региональное законодательство внесло областное Заксобрание. Субсидии будут поступать из областного бюджета.

Размер выплат составляет 7,4 тысячи рублей в месяц для семьи от одного до трех человек и 8,6 тысячи рублей для семей от четырех человек. Размер выплат рассчитан на основе средней стоимости квартиры в Пензе , передает РИА Новости

Губернатор области Иван Белозерцев заявил, что меры поддержат граждан, оказавшихся в ситуации, когда нет жилья, но есть кредит в банке, и при этом люди вынуждены снимать квартиры за собственные средства.

В настоящее время на территории региона приостановлено строительство шести домов, все они находятся в Пензе.