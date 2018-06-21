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Обманутым дольщикам в Пензе компенсируют аренду жилья
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Обманутым дольщикам в Пензе компенсируют аренду жилья 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Соответствующие изменения в региональное законодательство внесло областное Заксобрание. Субсидии будут поступать из областного бюджета.
Размер выплат составляет 7,4 тысячи рублей в месяц для семьи от одного до трех человек и 8,6 тысячи рублей для семей от четырех человек. Размер выплат рассчитан на основе средней стоимости квартиры в Пензе, передает РИА Новости.
Губернатор области Иван Белозерцев заявил, что меры поддержат граждан, оказавшихся в ситуации, когда нет жилья, но есть кредит в банке, и при этом люди вынуждены снимать квартиры за собственные средства.
В настоящее время на территории региона приостановлено строительство шести домов, все они находятся в Пензе.
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