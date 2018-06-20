Московские покупатели недвижимости комфорт-класса стали интересоваться более крупными кредитами

Специалисты ФСК «Лидер» проанализировали статистику ипотечных сделок на объектах компании в московском регионе с июня 2017 по июнь 2018 года. В течение этого периода доля ипотеки оставалась стабильной во всех проектах компании. При этом средняя сумма кредита за год увеличилась, а средний срок кредита сократился.

В среднем по всем проектам ФСК «Лидер» в Москве и ближайшем Подмосковье доля сделок с ипотекой в июне 2018 года составила 74%, это на один процентный пункт выше, чем в июне 2017-го.

«Год назад на объектах корпорации был зафиксирован скачок доли ипотечных сделок — показатель вырос за месяц с 65% до 73%, — рассказывает руководитель управления партнёрских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко. — В течение последующего времени показатель оставался стабильным, демонстрируя небольшой рост. При этом постепенное снижение ставок по ипотеке привело к тому, что наши клиенты стали интересоваться более крупными кредитами, а также ипотекой на более короткий срок».

По статистике ФСК «Лидер», за год средний размер ипотеки на объектах компании вырос на 5% и составил 3,7 млн рублей. Такая динамика в основном обеспечивается спросом со стороны семейных покупателей, которые склонны рассматривать более просторное жилье, пользуясь смягчением условий по ипотеке.

Средний срок кредита на объектах ФСК «Лидер» составил 15 лет. При этом со стороны покупателей в возрасте до 34 лет, приобретающих студии и однокомнатные квартиры, заметна тенденция по уменьшению срока запрашиваемого кредита. «Пользуясь удешевлением ипотеки, такие клиенты стремятся сократить сроки выплаты кредита, не исключая того, что в перспективе заинтересуются покупкой более просторного жилья», — поясняет Павел Тимошенко.