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Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
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Жена телеведущего Киселева объяснила выгоду поздней пенсии 

Дни.ру 3 часа назад
Доктор психологических наук Мария Киселева, супруга ведущего программы "Вести" привела аргументы в пользу повышение пенсионного возраста в России. Она считает, что реформа должна побудить соотечественников кардинально поменять отношение к жизни.
Жена Дмитрия Киселева видит в нововведениях глубокий психологический смысл. По ее мнению, многие россияне воспринимают выход на заслуженных отдых как возможность снять с себя ответственность за жизненные неудачи, а также получить право быть обиженным и недовольным на государство.
В своей колонке для РИА Новости Мария Киселева советует не ждать выхода на пенсию, а "поднять себя с дивана и начать действовать". Жена телеведущего привела ряд аргументов в защиту того, что "повышение пенсионного возраста выгодно всем" россиянам.
Доктор психологических наук уверена, что после поднятия планки россияне начнут "рассматривать жизнь как долгий проект" и у них будет "стимул долго жить", больше внимания уделяя своему здоровью: жить-то придется минимум, на десять лет дольше.
Кроме того, она считает, что реформа научит россиян "брать ответственность за жизнь на себя". По мнению Киселевой, "никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах". Также жена телеведущего полагает, что у соотечественников появится стимул заводить больше детей ("для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше").
Напомним, предполагается, что правительственная реформа начнется уже с 2019 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Для первых пенсионный возраст повысится на пять лет, для вторых — на восемь.
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