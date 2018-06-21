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Кабмин внёс в Госдуму проект о расширении сферы государственного финансового контроля
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Кабмин внёс в Госдуму проект о расширении сферы государственного финансового контроля 

Парламентская газета 19 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предлагает расширить сферу государственного финансового контроля для повышения эффективности работы контролирующих органов. Распоряжение о внесении данного документа в Госдуму опубликовано на сайте кабмина.
«Цель законопроекта — повышение эффективности работы органов государственного и муниципального финансового контроля, совершенствование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита участников бюджетного процесса», — говорится в справке к документу.
Законопроект был подготовлен Минфином. Предлагается внести в Бюджетный кодекс комплексные изменения, которые направлены на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере контроля за исполнением бюджетов всех уровней.
В частности, в Правительстве предлагают наделить контролирующие органы полномочиями по контролю над соблюдением положений законов, определяющих расходные обязательства бюджетов.
Предлагается также наделить кабмин полномочиями по утверждению стандартов внутреннего государственного финансового контроля, устанавливающих единые принципы и основания проведения проверок и ревизий, права и обязанности должностных лиц, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности, исключению дублирования функций контролирующих органов.
«Сферу внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита предлагается распространить на получателей бюджетных средств», — указывается на сайте Правительства.
Законопроектом предусматривается формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита участников бюджетного процесса.
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