Силуанов порадовал пенсионеров

Силуанов подтвердил планы по индексации пенсий на 7% в 2019 году

Рост пенсий в 2019 году по сравнению с уровнем текущего года составит около 7%, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме «Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году, — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей, на 1000 рублей в месяц. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях и в своем указе. И такой рост составит, рост пенсий, примерно на уровне 7% к уровню текущего года. Напомню, что мы в прежние годы индексировали пенсии на уровень инфляции предыдущего года. В текущем году мы ожидаем инфляцию около 3%, а индексация пенсий будет 7%. Поэтому в следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об (…) индексации пенсии, росте пенсии пенсионерам в реальном выражении», — сказал он. 14 июня глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в результате повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России с 2019 года в среднем должен увеличиться на 12 тыс. руб.