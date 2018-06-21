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Россияне смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита
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Россияне смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита 

Парламентская газета 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
Клиенты банков могут получать часть страховой премии в случае досрочного погашения кредита, заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина, передаёт ТАСС.
Соответствующий законопроект рассматривается в настоящее время Правительством.
«В повестке дня ещё два законопроекта, которые должны улучшить условия кредитования. Речь идёт о возврате заёмщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заёмщик досрочно погашает кредит», — сказал Медведев.
Глава кабмина обратил внимание, что в настоящее время банки отказывают клиентам в возврате части выплаченной страховки при досрочном погашении кредита, указывая на действующее законодательство.
В этой связи Правительство предлагает рассмотреть поправки и в гражданское законодательство, и в законы, которые регулируют потребительский и ипотечный кредиты.
Дмитрий Медведев заявил, что в случае принятия законопроектов у заёмщика при досрочном погашении кредита появится право вернуть часть средств, потраченных на страховку.
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