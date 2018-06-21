Россияне смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита

Клиенты банков могут получать часть страховой премии в случае досрочного погашения кредита, заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина, передаёт ТАСС

Соответствующий законопроект рассматривается в настоящее время Правительством.

«В повестке дня ещё два законопроекта, которые должны улучшить условия кредитования. Речь идёт о возврате заёмщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заёмщик досрочно погашает кредит», — сказал Медведев.

Глава кабмина обратил внимание, что в настоящее время банки отказывают клиентам в возврате части выплаченной страховки при досрочном погашении кредита, указывая на действующее законодательство.

В этой связи Правительство предлагает рассмотреть поправки и в гражданское законодательство, и в законы, которые регулируют потребительский и ипотечный кредиты.

Дмитрий Медведев заявил, что в случае принятия законопроектов у заёмщика при досрочном погашении кредита появится право вернуть часть средств, потраченных на страховку.