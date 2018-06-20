Россияне распечатали заначки ради отпуска

Все ради отпуска: россияне распечатали заначки

Большинство россиян считают, что сейчас нужно сокращать расходы и копить деньги. Но сезон отпусков заставил их распечатать свои заначки. Граждане в мае сняли со счетов 30 млрд руб. Негатива добавляет и непрекращающаяся зачистка банковского сектора. А вот пенсионная реформа может увеличить приток средств населения в банки.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (66%) ориентированы в данный момент на сберегательное поведение и считают необходимым сократить повседневные расходы. При этом почти половина опрошенных (48%) называет вклад в банке лучшим способом обращения со свободными средствами.

Россиян пока не смущает, что Центральный банк зафиксировал достижение исторического минимума по максимальной ставке по вкладам.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде июня 2018 года снизилась по сравнению с последней декадой мая на 0,22 процентного пункта и составила 6,05%.

Этот показатель служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ с конца ноября прошлого года рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта. Если банк превышает установленный уровень, то он становится «объектом специального внимания» регулятора.

В то же время, из общего тренда на сбережение россияне делают для себя локальные исключения. Банк России зафиксировал в мае сокращение объема средств граждан на депозитах.

Как говорится в обзоре ЦБ, в мае зафиксирован «незначительный отток вкладов населения» — на 30 млрд рублей. Средства физлиц сократились на 0,2% (без учета валютной переоценки — на 0,3%).

В целом за январь-май банки нарастили средства физлиц на 2,8% с учетом валютной переоценки до 26,7 трлн руб. Майскую аномалию в банках объясняют сезоном отпусков.

«В майские праздники традиционно отмечается снижение объемов привлечения средств населения и изъятие тех денег, которые уже были размещены на счетах в банках. Кроме того, дополнительно оказала влияние переоценка валютных вкладов на фоне некоторого укрепления курса нашей национальной валюты. В июне за счет начала сезона отпусков, темпы роста портфелей обычно невелики. Скорее всего, мы увидим около нулевую динамику», — говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Однако, как отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов , нынешний отток выглядит действительно неблагоприятным сигналом. Так, в мае 2017 и 2016 годов отмечался небольшой приток — 0,2% и 1,1% соответственно, отмечает эксперт.

Банкиры также винят Центробанк в снижении доверии к банковской системы.

Одной из главных причин того, что физические лица забирают вклады из банков, является политика регулятора по оздоровлению банковской системы, говорит Андрей Люшин , заместитель председателя правления «Локо-Банка»

«Сюда входит и отзывы лицензии, и санации банков. Вкладчики, опасаясь, что их банк может попасть под данные действия Центробанка, стараются забрать свои деньги, чтобы не потерять время в ожидании судебных решений и прочих длительных процессов по возврату вкладов», — говорит он.

Возможно, чтобы остановить отток в июне, сразу несколько российских банков заявили о том, что предлагают повышенные ставки по вкладам, в том числе в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Судя по аналитике на сайте banki.ru , благодаря этому турниру, на рынке есть предложения разместить деньги на вкладе по ставку 7-8,5%.

Впрочем, эксперты предполагают, что эти разовые акции вряд ли дадут большой эффект.

«Несмотря на активное желание банков заманить вкладчиков новыми вкладами, привязанными к чемпионату мира по футболу, вряд ли стоит прогнозировать повышенный интерес россиян. Чемпионат мира по футболу совпадает с порой отпусков и относительным замедлением деловой активности внутри страны, да и сами по себе процентные ставки не такие высокие, как хотелось бы: если обратится к статистике, депозиты сильно уступают альтернативным способам накоплений», — говорит Александр Шустов.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что в числе альтернативных инструментов россиянам, у которых есть средства, чтобы копить, стоит в ближайшее время рассматривать вложения в валюту, новые выпуски облигаций федерального займа для населения, а также вложения в индивидуальные инвестиционные счета.

Зато в пользу банков может сыграть намерение правительства повысить пенсионный возраст. Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий , майское снижение объема средств населения вряд ли означает разворот тенденции роста вкладов: увеличение пенсионного возраста может способствовать повышению склонности населения к сбережению, ведь граждане еще в меньшей степени будут надеяться на пенсии.