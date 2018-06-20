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Корпорация жилищного строительства края снизит ставку по ипотеке до 5,5%
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Корпорация жилищного строительства края снизит ставку по ипотеке до 5,5% 

АиФ-Владивосток 19 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» снизит ставки по ипотечному кредитованию. По специально разработанной программе «Доступная ипотека» ипотечный займ для работников социальной сферы Приморья будет доступен от 5,5%.
Программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона. Сейчас в городах и районах края, особенно в отдаленных, не хватает педагогов и медицинских работников. Планируется, что льготная ипотека позволит решить эту проблему и обеспечит приток новых кадров в территории.
«Сейчас программа проходит все необходимые этапы согласования в профильных департаментах края. Благодаря снижению процентных ставок приморцам, работающим в бюджетной сфере ипотечный займ будет доступен от 5,5%», — отметили в Корпорации.
Кроме того, организация уже снизила на 0,25-0,5% процентные ставки по действующей продуктовой линейке. Дополнительно отменена надбавка в размере 0,5% в случае подтверждения дохода по справке в произвольной форме.
«Обновленные процентные ставки по займу на перекредитование действующей ипотеки составили от 8,75% годовых, на приобретение строящегося жилья — от 8,50%, на приобретение недвижимости на вторичном рынке — от 9,00% и на целевой кредит под залог имеющегося в собственности жилья — от 9,25%», — сообщили специалисты.
По их словам, в связи со снижением процентных ставок наибольшей популярностью у жителей края пользуется рефинансирование действующей ипотеки. Услуга предполагает предоставление нового ипотечного займа на погашение действующего ипотечного кредита с изменением условий договора. В частности, предлагается снижение процентной ставки и увеличение суммы кредита с возможностью использования средств на ремонт, приобретение автотранспорта и другие нужды.
Кроме того, в отличие от большинства игроков кредитного рынка, Корпорация предлагает перекредитование в рамках «Семейной ипотеки с государственной поддержкой» под 6% годовых.
«Дополнительно каждый клиент может воспользоваться опцией «Снизь свою ставку» и оформить ипотечный займ с дисконтом от 0,5 до 3% к базовой процентной ставке», — подчеркнули в Корпорации.
Отметим, в продуктовой линейке организации присутствует также «Военная ипотека», процентная ставка по ней составляет 9% годовых, максимальная сумма кредита — 2,41 миллиона рублей. В ближайшее время также ожидается введение более выгодных условий для пользователей данного продукта.
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