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Безработных отправят на досрочную пенсию
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Безработных отправят на досрочную пенсию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне «предпенсионного возраста» смогут досрочно выйти на пенсию, если потеряют работу не по своей вине. Об этом пишет «Российская газета».
По словам министра, такая возможность у граждан появится в случае повышения пенсионного возраста. Досрочный выход на пенсию станет доступен для попавших под сокращение россиян, а также для тех, чей работодатель будет ликвидирован или обанкротится.
>> Не доживших до пенсии россиян похоронит государство
Топилин отметил, что похожие правила действуют и сейчас. Россияне, оказавшиеся в таких ситуациях, могут стать пенсионерами на два года раньше срока. Для этого им нужно обратиться в службу занятости и подтвердить безуспешность поисков новой работы.
Ранее правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и, а женщины — в 63 года вместо 55-и к 2034 году. В кабмине заявили, что реформа позволит увеличить размеры пенсий.
В Совете Федерации пообещали, что окончательный вариант пенсионной реформы будет разработан к сентябрю-октябрю 2018 года.
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