Безработных отправят на досрочную пенсию

По словам министра, такая возможность у граждан появится в случае повышения пенсионного возраста. Досрочный выход на пенсию станет доступен для попавших под сокращение россиян, а также для тех, чей работодатель будет ликвидирован или обанкротится.

Топилин отметил, что похожие правила действуют и сейчас. Россияне, оказавшиеся в таких ситуациях, могут стать пенсионерами на два года раньше срока. Для этого им нужно обратиться в службу занятости и подтвердить безуспешность поисков новой работы.

Ранее правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и, а женщины — в 63 года вместо 55-и к 2034 году. В кабмине заявили, что реформа позволит увеличить размеры пенсий.