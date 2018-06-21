Реальные доходы россиян перестали расти

В мае 2018 года рост реальных доходов россиян замедлился почти до нуля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата

В конце весны реальные доходы граждан страны выросли на 0,3 процента, упав по сравнению с апрельскими результатами на 9,3 процента.

Эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василиса Баранова заявила РИА Новости , что замедление роста связано с сезонными факторами, ростом цен после апрельских санкций и высокой стоимостью нефти. Она подчеркнула, что в мае реальные доходы россиян «традиционно проседают».

В марте 2018-го реальные доходы россиян росли на 4,7 процента, а в апреле — на 5,7 процента.

В январе 2018-го Росстат сообщил, что впервые за три с лишним года реальные располагаемые доходы населения перестали падать. «Коммерсант» связывал этот результат с тем, что из базы сравнения вычли объем единовременной выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей.

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.