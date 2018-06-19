Ещё
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума повысила пошлину на загранпаспорт нового поколения 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей.
При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей.
Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.
Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Повышение госпошлин позволит направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей в год, что компенсирует большую часть его расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, оцениваемые в 44,2 миллиарда рублей, пояснял ранее РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.
Последние новости
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США Кому выгодно повышение пенсионного возраста Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"
Комментарии22  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Донбассе резко обострилась300
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию319
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией97
Американцы потеряли ядерное оружие в Калининграде43
Земфира сделала заявление после срыва28
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
02:54
Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям
Экономика
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:59
Земфира сделала заявление после срыва
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение