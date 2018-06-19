Загранпаспорт опустошит кошельки россиян

Госдума повысила пошлину на загранпаспорт нового поколения

Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей.

При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей.

Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.