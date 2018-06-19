В России подорожали загранпаспорта

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Госдума повысила пошлину на загранпаспорт нового поколения 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей.
При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей.
Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.
Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Повышение госпошлин позволит направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей в год, что компенсирует большую часть его расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, оцениваемые в 44,2 миллиарда рублей, пояснял ранее РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.
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