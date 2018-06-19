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Многодетным семьям в Калининградской области подняли выплаты на 50 рублей
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Многодетным семьям в Калининградской области подняли выплаты на 50 рублей 

Клопс.Ru 19 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области увеличились социальные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, многодетных семей и лиц, пострадавших от политических репрессий. Об этом сообщается на сайте регионального минсоцполитики.
Так, многодетные семьи с 1 июля будут получать на 50 рублей больше — ежемесячная выплата составит 1751 рубль. Ветераны становления области будут получать 372 рубля — на десять рублей больше, чем раньше.
Всего в области граждане получают более 60 видов пособий, компенсаций и доплат. Среди категорий, получающих соцвыплаты, — пенсионеры, семьи с детьми, малообеспеченные граждане, ветераны труда, инвалиды и другие категории граждан.
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