Многодетным семьям в Калининградской области подняли выплаты на 50 рублей

Калининградской области увеличились социальные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, многодетных семей и лиц, пострадавших от политических репрессий. Об этом сообщается на сайте регионального минсоцполитики.

Так, многодетные семьи с 1 июля будут получать на 50 рублей больше — ежемесячная выплата составит 1751 рубль. Ветераны становления области будут получать 372 рубля — на десять рублей больше, чем раньше.

Всего в области граждане получают более 60 видов пособий, компенсаций и доплат. Среди категорий, получающих соцвыплаты, — пенсионеры, семьи с детьми, малообеспеченные граждане, ветераны труда, инвалиды и другие категории граждан.