Назван доход москвича среднего класса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) провело исследование и определило минимальную заработную плату для причисления к среднему классу. Об этом пишет РБК.
Чтобы относиться к среднему классу в Москве россиянам необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей в месяц до вычета налогов, в регионах эта сумма ниже — 60 тысяч рублей.
По версии АКРА, люди среднего класса не испытывают сложностей с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и делают накопления, а также могут позволить себе ипотеку и кредит на автомобиль.
Для расчета минимальной зарплаты для среднего класса суммировалась стоимость оплаты жилья, услуг ЖКХ, а также содержание автомобиля среднего класса и отпуска два раза в год. Основные затраты приходятся на автомобиль (до 32 расходов). Больше тратят только москвичи на жилье (35% расходов).
«За последние восемь лет доля работников, которых можно отнести к среднему классу, в целом в России выросла. Однако этот рост в большинстве регионов составил от десятых процента до двух-трех процентов. Наибольший рост наблюдается в добывающих регионах и в финансовых центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, которая растет вслед за Москвой», — заявила эксперт группы суверенных рейтингов АКРА Елена Анисимова.