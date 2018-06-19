Назван доход москвича среднего класса

Аналитики назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) провело исследование и определило минимальную заработную плату для причисления к среднему классу. Об этом пишет РБК.

Чтобы относиться к среднему классу в Москве россиянам необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей в месяц до вычета налогов, в регионах эта сумма ниже — 60 тысяч рублей.

По версии АКРА, люди среднего класса не испытывают сложностей с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и делают накопления, а также могут позволить себе ипотеку и кредит на автомобиль.

Для расчета минимальной зарплаты для среднего класса суммировалась стоимость оплаты жилья, услуг ЖКХ, а также содержание автомобиля среднего класса и отпуска два раза в год. Основные затраты приходятся на автомобиль (до 32 расходов). Больше тратят только москвичи на жилье (35% расходов).