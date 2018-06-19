Россиян освободят от одного налога

За сдачу макулатуры не нужно будет платить налоги

Доходы, полученные от реализации бытовой макулатуры, предлагается освободить от НДФЛ. Соответствующий законопроект сегодня должен быть рассмотрен Государственной думой

В настоящее время на одного человека в России в год образуется около 14 кг макулатуры. А в пересчете на все население — около 2 100 000 тонн ежегодно. Из них лишь около 21 000 тонн (около 1 процента) повторно используется, остальное вывозится на захоронение. Вместе с тем в странах с развитой системой повторного использования макулатуры на переработку уходит 70 процентов старых газет, журналов, книг.

Сравнительно низкий уровень заготовки макулатуры в России объясняется слабой вовлеченностью населения в этот процесс. По экспертным оценкам, в настоящее время в специализированные приемные пункты россияне сдают всего 1-3 процента имеющийся у них макулатуры. В то же время в Западной Европе жители собирают около 38 процентов макулатуры. Одна тонна макулатуры сохраняет 13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 31 780 литров воды и на 4 куб. м уменьшает объем мусора на свалках.

Но в России старую бумагу предпочитают выбрасывать. Сдавать ее выгодно только в очень больших количествах. Но сдача макулатуры — это дополнительный доход, с которого нужно платить налог. Авторы законопроекта предлагают освободить доходы от реализации макулатуры от НДФЛ в надежде повысить ее собираемость.