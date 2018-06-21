ПФР Приангарья: маткапиталом можно рефинансировать любые жилищные кредиты

С 1 июля средства материнского капитала можно направлять на рефинансирование жилищных кредитов, вне зависимости от того, когда этот кредит был взят. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре « АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Иркутской области Ирина Близнец. Она отметила, что ранее МСК можно было использовать в этих целях только в отношении тех кредитов которые были взяты до рождения второго и последующего ребенка. Теперь же это ограничение снято.

«На данный момент 177,5 тысяч жителей Иркутской области обратились за получением материнского капитала. Из них порядка половины уже распорядились этими средствами. Причем в 76 тысячах случаев средства МСК были направлены на улучшение жилищных условий», — уточнила Ирина Сергеевна.

Также напомним, что с этого года из средств материнского капитала можно получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на детей, сейчас это 10 тысяч 390 рублей. Эти выплаты могут получать те семьи, в которых доход на каждого члена не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения. За этими выплатами уже обратилось 270 семей региона.

Еще одно новшество, запущенное в этом году — возможность оформлять сертификат на МСК в электронном виде. Как пояснила Ирина Близнец, для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Далее нужно будет один раз лично появиться в отделении ПФР для предоставления документов личного хранения, а готовый сертификат придет в тот же личный кабинет. Этой услугой пока воспользовались только две семьи Приангарья, обе из Усть-Кута

Напомним, с 1 июля в Приангарье повышаются тарифы ЖКХ.