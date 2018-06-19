Платить за должников предлагают государству

Депутаты от ЛДПР Иван Сухарев, Михаил Дегтярёв и Алексей Диденко 19 июня внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о компенсациях алиментов со стороны государства тем родителям, которые их не получают.
Поправки предлагается внести в Семейный кодекс. В законопроекте уточняется, что суммы должны быть впоследствии взысканы с одного из родителей, уклоняющегося от выплат на ребёнка.
«Сумма алиментов должна быть не меньше 10 тысяч рублей и начать выплачиваться после 6 месяцев отсутствия алиментов, а закончиться выплаты должны с наступлением совершеннолетия ребёнка», — рассказал Сухарев «Парламентской газете».
Он отметил, что сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. «Чаще всего они живут скромно и не могут достойно содержать детей. Именно этим родителям государство и должно оказать поддержку», — отметил депутат.
По его словам, сегодня случаи уклонения от уплаты алиментов, к сожалению, не редкость, а практика Федеральной службы судебных приставов показывает, что часто лишь реальная угроза применения определенных мер ответственности в отношении родителей вынуждает их должным образом исполнить свои материальные обязанности.
Сейчас неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.
«Но даже в случае, когда алименты выплачиваются, их не хватает на полноценное содержание ребенка. Связано это и с невысоким уровнем дохода обязанного родителя, и с сокрытием плательщиками алиментов реальных доходов и мест их получения», — объяснил один из авторов инициативы.