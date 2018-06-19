Платить за должников предлагают государству

Платить алименты за должников предлагают государству

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс. В законопроекте уточняется, что суммы должны быть впоследствии взысканы с одного из родителей, уклоняющегося от выплат на ребёнка.

«Сумма алиментов должна быть не меньше 10 тысяч рублей и начать выплачиваться после 6 месяцев отсутствия алиментов, а закончиться выплаты должны с наступлением совершеннолетия ребёнка», — рассказал Сухарев «Парламентской газете».

Он отметил, что сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. «Чаще всего они живут скромно и не могут достойно содержать детей. Именно этим родителям государство и должно оказать поддержку», — отметил депутат.

По его словам, сегодня случаи уклонения от уплаты алиментов, к сожалению, не редкость, а практика Федеральной службы судебных приставов показывает, что часто лишь реальная угроза применения определенных мер ответственности в отношении родителей вынуждает их должным образом исполнить свои материальные обязанности.

Сейчас неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.