Подмосковные участники «Социальной ипотеки» смогут погашать кредиты по заниженной ставке

Ставки по ипотечным кредитам для участников программы «Социальной ипотеки» снизили до 8,5% в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«АО «ДОМ.РФ» приняло решение о снижении процентных ставок по кредитам (займам) как для участников подпрограммы «Социальная ипотека», так по другим продуктам финансовой организации», — говорится в сообщении.

Новые процентные ставки начинают действовать для кредитов (займов), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключаются с 09 июня 2018 года. Пересмотр ранее принятого решения об андеррайтинге заемщика и предмета ипотеки не требуется. Таким образом, процентная ставка по ипотечным кредитам АО «ДОМ.РФ» составляет от 8,50% — на приобретение жилья на этапе строительства и от 8,75% — на приобретение готового жилья.

АО «ДОМ.РФ» является одним из трех партнеров министерства строительного комплекса Московской области по реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Подмосковья «Жилище» на 2017-2027 годы.

«Областная программа «Социальная ипотека» с уникальными условиями, позволяющими решить жилищный вопрос таким категориям граждан, как врачи, учителя, тренеры-преподаватели, молодые ученые и молодые уникальные специалисты, реализуется в Подмосковье с 2016 года», — уточняется в материале.

Адресная государственная поддержка оказывается тем специалистам указанных категорий, которые заключили трудовой договор с учреждениями или организациями Московской области на 10 лет. Правительство полностью погашает стоимость квартиры, приобретаемой в рамках «Социальной ипотеки», а участник оплачивает только проценты по ипотечному кредиту.

Поэтому благодаря снижению ставки ипотечного кредита создаются индивидуальные, максимально выгодные условия для участников программы.