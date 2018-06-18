Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о грядущих изменениях в политике по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета. Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе появились сообщения, что с 1 июля 2018 года банки будут передавать информацию о передвижении средств на счетах клиентов в налоговую инспекцию . Все поступления на личные счета будут расцениваться как доход, с которого взимается налог 13%. Клиент может доказать, что поступление не является доходом, в противном случае будет взиматься штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, сам налог и пени.

Герман Греф назвал новость «нелепым вымыслом» и заявил, что ему ничего не известно о намерении государства регулировать личные платежи клиентов.