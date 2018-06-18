Ещё
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян 

Рамблер 2 часа назад
Глава Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о грядущих изменениях в политике по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета. Об этом сообщает РИА «Новости».
На прошлой неделе появились сообщения, что с 1 июля 2018 года банки будут передавать информацию о передвижении средств на счетах клиентов в налоговую инспекцию. Все поступления на личные счета будут расцениваться как доход, с которого взимается налог 13%. Клиент может доказать, что поступление не является доходом, в противном случае будет взиматься штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, сам налог и пени.
>> Сбербанк блокирует карты клиентов из-за одного слова
Герман Греф назвал новость «нелепым вымыслом» и заявил, что ему ничего не известно о намерении государства регулировать личные платежи клиентов.
«Авторы этой "новости", появившейся несколько дней назад в одном из интернет-изданий, случайно или намеренно всё перепутали и неверно истолковали статью Налогового кодекса, действующую ещё с 1 июля 2014 года», — заявил Греф.
Комментарии84
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Кобзона185
Белоруссия обратилась с предложением к России245
Тяжелобольной Билан обратился к народу172
Кобзону стало хуже419
Россия скидывает американские облигации75
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение