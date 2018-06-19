Ещё
Число молодых семей Воронежа, получивших выплаты на покупку жилья, выросло в 5 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число молодых семей Воронежа, получивших выплаты на покупку жилья, выросло в 5 раз 

Вести Воронеж 19 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Горожане приобрели 75 квартир. Количество молодых семей, получивших выплаты на покупку квартир, в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в 4,7 раза, сообщил руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин на планёрке в мэрии в понедельник, 18 июня. Городские власти выделили на квартиры для 75 молодых семей более 58 млн рублей. Программа «Молодая семья» в Воронеже и Воронежской области начала действовать в 2004 году. Её условия предусматривают выдачу субсидии на строительство или покупку жилья: на покупку квартиры выделяется 30% от рыночной цены жилья для пар без детей; 35% — для пар с ребёнком. Принимать участие в программе могут супругм, доход которых в месяц составляет не менее 21 500 рублей на двоих, 32 400 — для троих, 43 300 — для четверых; Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
На ремонт Московского проспекта в Воронеже в 2019 году выделят 214 млн рублей Россиянам объявили о повышении НДС Правительство предложило поднять пенсионный возраст в России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России795
Трагически погиб российский ведущий94
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1911
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами169
Захарова ответила США по Донбассу77
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение