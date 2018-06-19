Число молодых семей Воронежа, получивших выплаты на покупку жилья, выросло в 5 раз 

Горожане приобрели 75 квартир. Количество молодых семей, получивших выплаты на покупку квартир, в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в 4,7 раза, сообщил руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин на планёрке в мэрии в понедельник, 18 июня. Городские власти выделили на квартиры для 75 молодых семей более 58 млн рублей. Программа «Молодая семья» в Воронеже и Воронежской области начала действовать в 2004 году. Её условия предусматривают выдачу субсидии на строительство или покупку жилья: на покупку квартиры выделяется 30% от рыночной цены жилья для пар без детей; 35% — для пар с ребёнком. Принимать участие в программе могут супругм, доход которых в месяц составляет не менее 21 500 рублей на двоих, 32 400 — для троих, 43 300 — для четверых; Екатерина Трещикова