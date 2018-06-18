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Льготной ипотекой на Ямале воспользовались 79 семей
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Льготной ипотекой на Ямале воспользовались 79 семей 

N24.ru 9 часов назад
Фото: N24.ru
На Ямале программой льготной ипотеки, которая стартовала в арктическом регионе в прошлом году, воспользовались 79 семей. Общая сумма всех ипотечных займов составила 207 миллионов рублей.
Отметим, что в рамках действия пилотного проекта получить займы по сниженной ставке на приобретение жилья на первичном рынке могут все жители Ямала от 21 года до 65 лет, имеющие постоянный доход по последнему месту работы не менее шести месяцев и собственные накопления в размере не менее 20% на оплату первоначального взноса. Размер ставки по льготной ипотеке составляет от 5,75% до 6% и действует в течение всего срока договора. Самый низкий процент (от 5,5%) могут получить многодетные семьи.
Кроме того, при желании граждане могут приобрести жилую недвижимость и в другом регионе, но оформив в залог имеющееся жильё на территории округа по программе целевой кредит под залог имеющегося жилья (от 9,25-9,5%). Кредит выдаётся в сумме не более 60% от оценочной стоимости..
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