Ставки по «Социальной ипотеке» на приобретение жилья на этапе строительства в Подмосковье снижены до 8,5%

«АО „Дом.РФ“ приняло решение о снижении процентных ставок по кредитам (займам) как для участников подпрограммы „Социальная ипотека“, так по другим продуктам финансовой организации. Новые процентные ставки начинают действовать для кредитов (займов), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключаются с 9 июня 2018 г. Пересмотр ранее принятого решения об андеррайтинге заемщика и предмета ипотеки не требуется. Таким образом, процентная ставка по ипотечным кредитам АО „Дом.РФ“ составляет от 8,5% — на приобретение жилья на этапе строительства и от 8,75% — на приобретение готового жилья», — говорится в сообщении.

Уточняется, что АО «Дом.РФ» является одним из трех партнеров министерства строительного комплекса Московской области по реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 гг.

Областная программа «Социальная ипотека» позволяет решить жилищный вопрос врачам, учителям, тренерам-преподавателям, молодым ученым и молодым уникальным специалистам. Она реализуется в Подмосковье с 2016 г. Адресная государственная поддержка оказывается тем специалистам указанных категорий, которые заключили трудовой договор с учреждениями или организациями Московской области на 10 лет. Правительство полностью погашает стоимость квартиры, приобретаемой в рамках «Социальной ипотеки», а участник оплачивает только проценты по ипотечному кредиту. Поэтому благодаря снижению ставки ипотечного кредита создаются индивидуальные, максимально выгодные условия для участников программы.