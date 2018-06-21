Ещё
Цены на землю в Подмосковье обвалились
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на землю обвалились в Подмосковье 

dom.lenta.ru 21 июня 2018
В июне 2018-го спрос и цены на земельные участки снизились к началу года практически во всех локациях Подмосковья. Небольшая положительная динамика была замечена только в шести из 39 районов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Дома»).
Средняя стоимость сотки в регионе подешевела с начала года на 1,2 процента, средняя цена предложения — на 1,4 процента.
«Цены (на земельные участки в Московской области— Ред.) продолжают снижаться, —прокомментировал рыночную ситуацию Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Покупатели по-прежнему предпочитают участкам готовые загородные дома, но и этот формат в условиях падения платежеспособного спроса населения становится все менее востребованным».
Максимальная отрицательная динамика за сотку отмечена в Шатурском (минус 4,5 процента к началу года), Волоколамском (минус 3,5 процента), Чеховском (минус 3,3 процента), Серебряно-Прудском (минус 3,2 процента) и Луховицком (минус 2,8 процента) районах.
Самые дешевые участки в июне 2018-го выставлены на продажу на юго-востоке дальнего Подмосковья. В частности, в Озерском районе за сотку просят в среднем 55 428 рублей, за участок целиком — 670 210 рублей. Дешевые участки предлагаются также в Серебряно-Прудском, Павлово-Посадском, Луховицком и Шатурском районах. Стоимость сотки здесь находится в пределах 70,5-74,3 тысячи рублей.
Средняя стоимость земли по области в целом составила 142,9 тысячи рублей за сотку и 2,28 миллиона рублей за надел.
По статистике компании «Метриум», за год к июню 2018-го загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем подешевели на 33 процента.
dom.lenta.ru: последние новости
Догонят и дадут Рынок ипотеки поставил очередной рекорд Россияне уехали в отпуск за границу и остались без квартиры
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко приговорили к пожизненному заключению116
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину532
Страшная правда на потерянных фронтовых снимках25
Проекту «Протон» пришел конец76
Собчак обманула главу Росгвардии25
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:49
Самолет загорелся в Тюмени
Пожары Происшествия
08:41
Военкомат взял в плен негодного призывника
Армия
00:29
В Москве горит многоэтажка
Происшествия Пожары
03:33
Порошенко приговорили к пожизненному заключению
Украина В мире
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
03:53
Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти
Экономика Статьи
00:53
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение