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Как выгодно взять квартиру в ипотеку
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Как выгодно взять квартиру в ипотеку 

АиФ-Новосибирск 13 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске и области миллионы семей мечтают обзавестись собственной недвижимостью. В Сибирском банке ПАО Сбербанк рассказали о новых программах и условиях при покупке жилья в ипотеку.
По статистике каждый второй житель Сибири выбирает ипотеку от Сбербанка. Этого удалось достичь благодаря удобному сервису и выгодным программам. Так, за 4 месяца 2017 года в мегаполисе было выдано около 900 кредитов для покупки недвижимости в ипотеку на первичном рынке и около 1800 на приобретение квадратных метров на вторичном рынке. А уже за текущий период 2018 года банком было выдано около 1100 кредитов на покупку жилья на первичном рынке и около 3800 — на вторичном.
«Спрос на ипотечное кредитование растет благодаря удобным программам, которые мы предлагаем, — отметила Мария Ромчанова, территориальный руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк. — Мы идем в ногу со временем, поддерживаем строительную отрасль комфортными ставками и делаем ипотеку доступной».
ПАО Сбербанк в этом году предлагает несколько вариантов выгодного ипотечного кредитования. Например, для расширения жилплощади семьям предлагается кредит с минимальной процентной ставкой — от 6,7% годовых. Такой ипотечный займ выдается сроком до 7 лет на сумму от 3,8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилплощади. Максимальная сумма кредита при выборе этой программы — 8 млн рублей. Кроме того, в пакет входят такие услуги как страхование жизни и электронная регистрация сделки в Росреестре. Приобрести недвижимость можно у застройщиков — партнеров Банка, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 100. Срок проведения акции — с 9 июня по 31 августа 2018 года.
Действуют и другие варианты выгодного приобретения жилья в ипотеку.
«Более доступный сегмент на рынке недвижимости — квартиры стоимостью в среднем около 1,5 млн рублей, — добавила Мария Игоревна. — Участникам программы предлагается купить квартиру в ипотеку по ставке от 9,1% годовых. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей, а максимальная — 8 млн рублей. При этом обязательным условием участия в программе является наличие первоначального взноса в размере не менее 15% и возможность получения заработной платы на карту Сбербанка. Участники этой программы также страхуют свою жизнь, а сделка регистрируется в Росреестре прямо из офиса Сбербанка с помощью услуги «Электронная регистрация». Срок проведения акции — с 9 июня по 31 августа 2018 года.
На сегодняшний день банк предлагает выгодные условия по приобретению недвижимости в ипотеку молодым семьям. При этом не обязательно иметь детей.
«Современные молодые семьи не торопятся обзаводиться детьми, а сначала желают решить жилищный вопрос. Поэтому наш банк предлагает молодым семьям приобрести недвижимость на вторичном рынке по акции «Молодая семья» от 8,9% годовых, — объяснила Мария Ромчанова. — При этом важно, чтобы хотя бы одному из супругов было меньше 35 лет. Первоначальный взнос при таких условиях составляет 15% от стоимости недвижимости. Также важно, чтобы зарплата заемщика приходила на карту Сбербанка. Сделка направляется на регистрацию в Росреестр электронно без визита в МФЦ, а заемщик страхует свою жизнь». Срок проведения акции — с 9 июня по 31 августа 2018 года.
Подробности о действующих программах можно узнать на сайте Банка.
Также Банк предлагает выгодные условия по рефинансированию ипотечных кредитов. Для того чтобы рефинансировать кредит, ранее выданный в другом коммерческом банке, достаточно иметь хорошую кредитную историю, возраст кредита от 6 месяцев и отсутствие в прошлом реструктуризации и просроченной задолженности по реструктурируемому кредиту. Для клиентов, получивших ранее ипотеку в ПАО Сбербанк, возможно снижение ставки по действующему кредиту при обращении с заявлением в филиалы банка, на официальный сайт или сайт domclick.ru. При этом кредит должен быть выдан не менее 12 месяцев назад от даты обращения, также по нему должны отсутствовать просроченная задолженность в период действия и реструктуризация.
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