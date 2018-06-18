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Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
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Россиянам пообещали небывалый рост пенсий 

Lenta.ru 2 часа назад
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы могут вырасти на 8-10 процентов за пять-шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению главы Минтруда, это серьезная прибавка. «Такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда», — констатировал чиновник.
>> Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе
16 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит 12 тысяч рублей в год.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Согласно планам правительства, для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.
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