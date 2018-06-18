Россиянам обозначили диапазон роста пенсий

Топилин: при условии проведения реформы пенсии за ближайшие шесть лет вырастут на 8%

Максим Топилин. Пенсии в РФ при условии проведения реформы за ближайшие шесть лет вырастут примерно на 8-10%, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минтруда

"За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении по нашим расчетам должны вырасти на порядка 8-10%. Это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы", — сказал он.

"По нашим расчетам, пенсионеры получает среднегодовую прибавку на этом отрезке в 1000 рублей. <…> Это будет означать, что мы проиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чем инфляция", — пояснил Топилин. Министр подчеркнул, что от реформы выиграют люди, "которые сейчас находятся на пенсии",

Повышение пенсионного возраста не должно серьезно повлиять на показатели безработицы, добавил Топилин.

"Мы исходим из того, что в связи с повышением пенсионного возраста серьезных изменений [показателей безработицы] не будет", — сказал министр.