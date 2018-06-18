Россиянам обозначили диапазон роста пенсий

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Топилин: при условии проведения реформы пенсии за ближайшие шесть лет вырастут на 8% 

ТАСС 1 час назад
Пенсии в РФ при условии проведения реформы за ближайшие шесть лет вырастут примерно на 8-10%, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минтруда Максим Топилин.
"За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении по нашим расчетам должны вырасти на порядка 8-10%. Это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы", — сказал он.
"По нашим расчетам, пенсионеры получает среднегодовую прибавку на этом отрезке в 1000 рублей. <…> Это будет означать, что мы проиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чем инфляция", — пояснил Топилин. Министр подчеркнул, что от реформы выиграют люди, "которые сейчас находятся на пенсии",
Повышение пенсионного возраста не должно серьезно повлиять на показатели безработицы, добавил Топилин.
"Мы исходим из того, что в связи с повышением пенсионного возраста серьезных изменений [показателей безработицы] не будет", — сказал министр.
По данным Минтруда, в декабре 2017 года 3,9 млн человек или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Отмечалось, что в 2018 года число безработных россиян в текущем году может сократиться почти на 100 тыс. человек — с нынешних 3,9 млн до 3,8 млн  Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, предусматривающий повышение срока выхода на пенсию. В настоящее время этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, законопроектом предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.
ТАСС: последние новости
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