Специалисты Пенсионного фонда по РА посетили поселок Северный

Выездные приемы давно стали важной частью рабочего графика руководителей учреждений Пенсионного фонда в районах и городах нашей республики. Подобные мероприятия позволяют гражданам получать квалифицированные и своевременные консультации без необходимости покидать места своего постоянного проживания.

«На днях такую возможность получили жители поселка Северный, которые задали интересовавшие их вопросы по теме пенсионного обеспечения и другим направлениям деятельности Пенсионного фонда начальнику Управления ПФР в городе Майкопе Ларисе Глобенко», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее

Прием проходил в здании администрации поселка. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся порядка формирования и расчета пенсии, правопреемства пенсионных накоплений, распоряжения средствами материнского капитала, получения государственных услуг ПФР дистанционно с использованием Личного кабинета гражданина и др.

Всего в этот день за решением вопросов своего пенсионного и социального обеспечения к руководителю Управления ПФР обратились 11 жителей поселка. Каждому посетителю приема было уделено должное внимание, по всем возникшим вопросам даны компетентные ответы и исчерпывающие разъяснения.