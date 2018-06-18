Правительство направит 732 млн рублей на помощь валютным дольщикам

На помощь дольщикам — валютным заёмщикам по ипотеке Правительство в текущем году дополнительно выделит 732 млн рублей, сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко Госдуме на заседании Комитета по бюджету и налогам.

«Предлагается направить на взнос в уставный капитал «ДОМ.РФ» для реализации программы помощи отдельным категориям ипотечных заёмщиков, взявших средства в иностранной валюте», — сказала Нестеренко в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет 2018 года.

Также в 2018 году на докапитализацию «Росагролизинга» будет дополнительно направлено из бюджета 5 миллиардов рублей. Средства планируется направить в рамках программы «Развитие финансово-кредитной системы АПК».

Кроме того, дополнительные субсидии будут направлены ряду российских банков, международным финансовым организациям и Внешэкономбанку . Эти средства необходимы для возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, которые производят сельскохозяйственную продукцию и реализуют её по льготной ставке.

Поправки в бюджет 2018 года Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июня.