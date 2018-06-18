Ещё
Правительство направит 732 млн рублей на помощь валютным дольщикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство направит 732 млн рублей на помощь валютным дольщикам 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
На помощь дольщикам — валютным заёмщикам по ипотеке Правительство в текущем году дополнительно выделит 732 млн рублей, сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в Госдуме на заседании Комитета по бюджету и налогам.
«Предлагается направить на взнос в уставный капитал «ДОМ.РФ» для реализации программы помощи отдельным категориям ипотечных заёмщиков, взявших средства в иностранной валюте», — сказала Нестеренко в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет 2018 года.
Также в 2018 году на докапитализацию «Росагролизинга» будет дополнительно направлено из бюджета 5 миллиардов рублей. Средства планируется направить в рамках программы «Развитие финансово-кредитной системы АПК».
Кроме того, дополнительные субсидии будут направлены ряду российских банков, международным финансовым организациям и Внешэкономбанку. Эти средства необходимы для возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, которые производят сельскохозяйственную продукцию и реализуют её по льготной ставке.
Поправки в бюджет 2018 года Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июня.
Парламентская газета: последние новости
Платить алименты за должников предлагают государству Топилин спрогнозировал рост пенсий на 8-10% за 5-6 лет после внедрения пенсионной реформы В России усовершенствуют контроль за операциями с картами зарубежных банков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию15
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян170
Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет5
«Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича»19
Стало известно, когда остановится работа Интернета7
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение