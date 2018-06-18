Зарубежные интернет-покупки россиян обложат пошлиной

ФТС предложила ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом

Федеральная таможенная служба предлагает облагать любые покупки в зарубежных интернет-магазинах пошлиной. Это позволит пополнять бюджет в размере 25 млрд рублей в год, пишут СМИ. При этом обсуждается также вариант введения НДС на зарубежные покупки россиян. Эксперты ожидают, что такие предложения в любом случае ударят по карманам россиян.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минфину облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники среди федеральных чиновника. Бюджету это предложение добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, говорят они.

Получить оперативный комментарий на момент написания материала от ФТС «Газете.Ru» не удалось.

Речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.

При этом партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. — до 200 евро.

Российский Минфин ранее предлагал установить планку 500 евро с июля этого года, но не получил одобрения правительства.

Валерий Глазунов, генеральный директор компании «Глазунов и Семёнов», констатирует, что предложение ФТС действительно позволит пополнить российский бюджет.

«С точки зрения российской экономики и российского бюджета введение пошлин — правильная и необходимая мера. Ключевым минусом данной инициативы является удорожание покупок для россиян в иностранных интернет-магазинах, так как дополнительные платежи будут включены в стоимость покупок», — говорит Денис Савин, старший юрист BGP Litigation.

Как пояснил «Газете.Ru» сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров , предлагаемые меры призваны в первую очередь помочь конкурировать с западными игроками российским интернет-магазинам. Зачастую им сегодня не получается предложить цену лучше, чем у большинства зарубежных площадок — в частности, Amazon или Alliexpress, констатирует он.

При этом эксперт предполагает, что, учитывая доходы россиян, это сделает покупку большинства товаров в зарубежных интернет-магазинах недоступной для россиян. По мнению Андрея Назарова, в нынешней ситуации лучше подумать над тем, как сделать в целом сделать условия для российских онлайн-магазинов более конкурентными, чем облагать пошлиной все покупки.

Последние годы активно обсуждается и другой вариант повышения конкурентоспособности российских компаний: правительство давно рассматривает возможность налогообложения покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Еще в 2016 году президент Владимир Путин велел министерствам и ведомствам «представить предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в РФ с использованием сети интернет». Это поручение должно было быть выполнено до 1 сентября 2016 года. Однако ведомствам не удалось договориться по процедуре сбора налога.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), государство уже упустило порядка 300 млрд рублей из-за того, что не ввело НДС на покупку в зарубежных интернет-магазинах. Согласно расчетам АКИТ, в 2018 году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.

Как пояснял «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин , сейчас создалась несправедливая ситуация, когда российские интернет-компании вынуждены уплачивать НДС, а иностранные — нет. Это отражается на стоимости российских товаров и создает неравнозначные условия для конкуренции.

Между тем глава общества защиты прав потребителей ОЗПП Михаил Аншаков заявлял «Газете.Ru», что предложения, направленные на увеличение издержек иностранных интернет-магазинов — в частности, введение НДС на товары зарубежных интернет-магазинов ударит по россиянам, которые относятся к среднему и ниже среднего класса.

«Сейчас очень многие семьи, пытаясь сэкономить, делают совместные закупки, допустим, на сумму в $1000, которая позволяет приобретать товары по оптовой цене, и таким образом покупают одежду и обувь для семьи и игрушки для детей», — говорит Аншаков.

Если ввести налог, они либо не будут покупать товары вовсе, либо будут использовать фирмы-посредники. Отдельные россияне вспомнить профессию «челнока» в такой ситуации, добавляет он.

При этом эксперт считает, что жалобы российских компаний на отсутствие конкуренции необоснованны.