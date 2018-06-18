В России за 5 месяцев выдано потребительских кредитов на сумму более 1 трлн рублей 

По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — мае 2018 года в России выдано потребительских кредитов на общую сумму 1,02 трлн рублей. Это на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
При этом количество выданных за 5 первых месяцев 2018 года потребительских кредитов составило 5,86 млн ед. и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,858 млн ед.).
В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных потребительских кредитов в годовом отношении увеличилась на 32,6% и 20,6% соответственно.
«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Стоит отметить, что основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков — после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».